Какова ситуация с дизельным топливом

Еще до введения запрета на экспорт топлива из России уровень запасов дизельного топлива в мире уже был низким, пишет Financial Times.

К тому же решение Кремля совпало с новым обострением ситуации на Ближнем Востоке. Из-за угрозы атак со стороны Ирана перевозки дизельного топлива через Ормузский пролив практически остановились.

Этот двойной удар по мировому рынку уже привел к резкому росту оптовых цен на дизельное топливо в Европе. В среду разница в цене между дизельным топливом и нефтью выросла до 60,7 доллара за баррель.

Поэтому, хотя нефть недавно и подешевела, дизельное топливо по-прежнему торгуется около 135 долларов за баррель.

Если говорить с фундаментальной точки зрения, то после введения Россией запрета на экспорт остальной мир просто не производит достаточно дизельного топлива, чтобы удовлетворить нынешний спрос… Ситуация может стать очень хаотичной,

– считает представитель компании Wood Mackenzie Алан Гелдер.

В итоге пострадают не только автомобилисты, поскольку дизельное топливо имеет критически важное значение и для сельского хозяйства, и для промышленности. Поэтому его подорожание ударит по мировой экономике, увеличив себестоимость производства товаров.

Почему Россия запретила экспорт дизельного топлива

До введения запрета Россия была вторым по величине мировым экспортером дизельного топлива. Однако острая нехватка заставила ее резервировать топливо для промышленности, сельского хозяйства и армии.

Однако некоторые аналитики считают, что Москва намеренно ввела запрет на экспорт дизельного топлива, чтобы распространить последствия своего топливного кризиса на другие страны. Таким образом Кремль якобы пытается повлиять на союзников Украины, заставив их оказать давление на Киев.

В частности, эксперт Немецкого института международных отношений Янис Клюге отметил, что острый дефицит дизельного топлива в России пока менее заметен, чем дефицит бензина, поскольку страна обычно производила значительный излишек для экспорта.

Таким образом, теперь странам, которые закупали дизельное топливо в России, придется конкурировать за него с Европой. А это в условиях ограниченного предложения на рынке может взвинтить цены до новых высот и спровоцировать кризис.

Даже США могут ощутить ее последствия, будучи крупнейшим экспортером дизельного топлива в мире. Спрос на него уже достиг рекордного показателя для начала июля, а цены резко подскочили после запрета России.