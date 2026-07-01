Одна з країн зменшує залежність від Росії: все на тлі паливної кризи

Киргизстан надіслав офіційні запити шісьом різним країнам. Держава веде переговори з профільними державними органами Росії, Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану та Туркменістану. Йдеться про закупівлі паливно-мастильних матеріалів.

Що відомо про відносини між Росією та Казахстаном

Про це повідомили в Міністерстві енергетики Киргизької Республіки, про що пише Радіо Азаттик.

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Річ у тім, що Киргизстан критично залежить від зовнішніх постачань. Зокрема, республіка імпортує близько 90 – 95% усього обсягу пального з Росії.

Середньорічне споживання паливно-мастильних матеріалів у країні становить близько 1,5 мільйона тонн.

Проблема полягає у тому, що у багатьох регіонах Росії, а також на окупованих Москвою територіях України, виник відчутний дефіцит бензину. Це спровокувало різке зростання цін на пальне.

Ба більше, наразі на деяких автозаправних станціях (АЗС) у Киргизстані вже зафіксували дефіцит бензину – а саме марок А-95 та А-98.

Аби стримати різке зростання цін на АЗС та стабілізувати ринок, уряд вжив низку економічних заходів:

із 25 травня уряд почав надавати субсидії компаніям, які займаються транспортуванням і реалізацією пального.

заводу «Джунда» в місті Кара-Балта Чуйської області доручили виробляти 24 тисячі тонн бензину на місяць і збільшити цей обсяг до 50 тисяч тонн до кінця поточного року.

Слід відзначити, що перший захід підтримки діятиме до 30 вересня.

Таким чином, паливна криза у Росії "б'є" не лише усередині країни. Вона також заважає співпраці Кремля з іншими державами.

Що ще відомо про паливну кризу у Росії

Нагадаємо, що паливна криза вже дійшла навіть до Далекого Сходу країни. Там діють жорсткі обмеження.

Крім того, Росія почала імпортувати бензин з Індії морем. Зазначається, що Кремль планує щомісяця імпортувати загалом до 400 тисяч тонн бензину з різних країн.