Что известно об отношениях между Россией и Казахстаном

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Кыргызской Республики, о чем пишет Радио Азаттик.

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Дело в том, что Кыргызстан критически зависит от внешних поставок. В частности, республика импортирует около 90–95% всего объема топлива из России.

Среднегодовое потребление горюче-смазочных материалов в стране составляет около 1,5 миллиона тонн.

Проблема заключается в том, что во многих регионах России, а также на оккупированных Москвой территориях Украины возник ощутимый дефицит бензина. Это спровоцировало резкий рост цен на топливо.

Более того, в настоящее время на некоторых автозаправочных станциях (АЗС) в Кыргызстане уже зафиксирован дефицит бензина – а именно марок А-95 и А-98.

Чтобы сдержать резкий рост цен на АЗС и стабилизировать рынок, правительство приняло ряд экономических мер:

с 25 мая правительство начало предоставлять субсидии компаниям, занимающимся транспортировкой и реализацией топлива.

заводу "Джунда" в городе Кара-Балта Чуйской области поручили производить 24 тысячи тонн бензина в месяц и увеличить этот объем до 50 тысяч тонн к концу текущего года.

Следует отметить, что первая мера поддержки будет действовать до 30 сентября.

Таким образом, топливный кризис в России "ударяет" не только внутри страны. Он также мешает сотрудничеству Кремля с другими государствами.

Что еще известно о топливном кризисе в России

Напомним, что топливный кризис уже дошел даже до Дальнего Востока страны. Там действуют жесткие ограничения.

Кроме того, Россия начала импортировать бензин из Индии морским путем. Отмечается, что Кремль планирует ежемесячно импортировать в общей сложности до 400 тысяч тонн бензина из разных стран.