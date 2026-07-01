Как дорожает бензин из Беларуси
Белорусский бензин АИ-92 в России из-за топливного кризиса подорожал в 1,8 раза с начала мая, пишет российский "Коммерсант".
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По данным Национального биржевого агентства, всего за одну неделю цена на бензин из Беларуси подскочила на 6% – до 127 тысяч рублей за тонну.
В то же время белорусское топливо отгружается в течение 30 дней без сбоев и переносов, хотя и по высоким ценам. Тогда как сделки по российскому топливу могут затягиваться до двух месяцев, а сроки отгрузки меняться.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Поэтому россиянам приходится покупать дорогой белорусский бензин, чтобы избежать простоев.
Между тем бензин и дизель продолжают дорожать на Петербургской бирже. На торгах 30 июня цены вновь выросли:
- АИ-92 подорожал на 0,12% – до 70,71 тысячи рублей за тонну;
- цена АИ-95 выросла на 0,01% – до 75,12 тысячи рублей за тонну.
Откуда Россия импортирует топливо
Еще год назад продажи белорусского топлива в России были минимальными, но все изменил кризис. С 1 по 26 июня продажи белорусского бензина на бирже составили 79 380 тонн.
По оценкам, Мозырский и Новополоцкий белорусские НПЗ теоретически могли бы обеспечить топливом весь Московский регион. Впрочем, их мощности по факту ограничены, поэтому потенциал поставок для всей страны невелик.
В связи с этим российское правительство решило увеличить импорт бензина из других стран:
- Азербайджана;
- стран Центральной Азии;
- Индии;
- и Турции.
Таким образом, атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы России принесли значительный результат. После того как производство бензина в стране упало на 25%, Москва не может справиться с топливным кризисом и платит высокую цену за то, чтобы хоть как-то сгладить дефицит.
Впрочем, это ей мало удается. Ведь цены на бензин на частных АЗС страны уже подскочили до 120–140 рублей за литр. Такого в России раньше не было.