Что говорят в Кремле о ситуации с топливом

Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, причина дефицита топлива совсем в другом.

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Дмитрий Песков заявил, что причиной текущих событий является "ажиотажный спрос". И власти страны планируют в ближайшее время решить эту проблему.

Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, направленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос,

– заявил Песков.

Он добавил, что импортировать нефтепродукты планируют только в одном случае – если найдут предложения по приемлемой цене.

Таким образом, власти страны открыто не признают причину проблем. Однако уже ищут решение. Это означает, что украинские удары все-таки оказались успешными, ведь смогли "ударить" по всей России.

Что еще известно об импорте топлива

Напомним, что в настоящее время Россия оказалась в кризисе. Москва стремится стабилизировать рынок на фоне нехватки топлива.

В частности, СМИ писали, что Россия планирует импорт топлива из Казахстана. Однако в стране отрицали, что получали такой запрос.