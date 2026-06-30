Що говорять у Кремлі про ситуацію з пальним

Як зазначив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, причина дефіциту пального зовсім інша.

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Дмитро Пєсков заявив, що причиною чинних подій є "ажіотажний попит". І влада країни планує незабаром розв'язати проблему.

Це буде ще один крок на шляху стабілізації ринку, націлений на те, щоб збити цей ажіотажний попит,

– зробив заяву Пєсков.

Він додав, що імпортувати нафтопродукти планують лише в одному випадку – якщо знайдуть пропозиції за прийнятною ціною.

Таким чином, влада країни відкрито не визнає причину проблем. Однак вже шукає рішення. Це означає, що українські удари таки виявилися успішними, адже змогли "вдарити" по всій Росії.

Що ще відомо про імпорт пального

Нагадаємо, що наразі Росія опинилась у кризі. Москва прагне стабілізувати ринок на тлі нестачі пального.

Зокрема, ЗМІ писали, що Росія планує імпорт пального з Казахстану. Однак, у країні заперечували, що отримували такий запит.