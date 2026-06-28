Про це пише ТАСС.

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Що говорять в Росії про імпорт пального?

За словами віцепрем'єра Олександра Новака, вже запущено два ключові механізми, які мають підтримати баланс на паливному ринку. Для їх реалізації створено спеціальні податкові умови. Першим заходом є стимулювання імпорту пального.

Другий крок передбачає зниження нормативу обов'язкового продажу бензину на біржі з 15% до 10% від загального обсягу виробництва. Крім того, російська влада обмежила допустимі коливання цін на біржових торгах – тепер вони не можуть перевищувати одну соту від кожної угоди. Фактично це означає посилене адміністративне регулювання ринку.

Новак зазначив, що ці рішення були погоджені на урядовому рівні та спрямовані на стабілізацію ситуації у біржовому сегменті. Відповідні зміни вже ухвалені та почали впроваджуватися. Ініціатива щодо зниження нормативу продажів бензину була запропонована федеральною антимонопольною службою та міністерством енергетики Росії.

Нові правила діятимуть з 1 липня по 30 вересня 2026 року – у період сезонного пікового попиту на пальне, коли російський ринок додатково зазнає тиску через внутрішні дисбаланси.

Зазначимо, раніше низка ЗМІ писали про те, що Росія на тлі паливної кризи розглядає можливість імпорту бензину з Казахстану, однак офіційного запиту поки не надходило. У разі звернення Москва може отримати лише обмежені обсяги пального, адже Казахстан є невеликим виробником і має власні сезонні коливання балансу. Переговори про постачання тривають, але масштабної допомоги очікувати не варто.

Нагадаємо, паливна криза в Росії набирає системного характеру. Виробництво бензину скоротилося приблизно на чверть, а нафтопереробка впала до найнижчого рівня за 21 рік. Через дефіцит пального в регіонах зупиняється або скорочується робота транспорту, дорожчає проїзд і обмежується робота АЗС навіть у нафтовидобувних областях. Обмеження та перебої вже зафіксовані у десятках регіонів, а наслідки кризи відчувають як бізнес, так і звичайні громадяни.