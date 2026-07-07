Союзники заробляють на Росії: причиною став дефіцит пального

Станом на кінець червня 2026 року обсяги переробки сирої нафти в пальне у Росії скоротилися– до мінімальних 4,1 мільйона барелів на добу. Це приблизно на 25% нижче, ніж за аналогічний період торік.

Як інші країни заробляють на паливній кризі Росії

Дефіцит нафтопродуктів на внутрішньому ринку країни змусив уряд терміново шукати постачальників за кордоном, про що зазначили у Службі зовнішньої розвідки України.

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Наприклад, один з головних імпортерів бензину та дизельного пального для Росії станом на сьогодні – це Білорусь. Мінськ постачає союзнику нафтопродукти за суто ринковими цінами.

Так бензин марки А-92 великим оптом коштує для 94 рубля (або 1,2 долара) за літр, а з доставкою у саму країну – 127 рублів (1,62 долара) за літр.

Для порівняння: середня роздрібна ціна на заправках Росії на початок липня (до старту паливної паніки) становила всього 65 рублів (приблизно 0,83 долара) за літр А-92.

Не втратила свій шанс заробити й Індія. За оцінками експертів, станом на кінець червня з країни вже спрямовано 60 тисяч тонн бензину.

Великим оптом індійський А-92 відпускається росіянам за ціною близько 1,07 долара за літр. Крім того, напередодні старту поставок Кремль у два рази збільшив дисконт на свою сиру нафту для індійських НПЗ – з 4 до 7 доларів на барелі в перерахунку до марки Brent.

Таким чином, держави спочатку купують російську нафту зі знижками. Але постачають допомогу за ринковими цінами.

Що ще відбувається з пальним у Росії

Нагадаємо, що після удару по НПЗ в Омській області там загострилась ситуація з пальним. Зокрема, на АЗС спостерігаються великі черги.

Зокрема, в окупованій Донецькій області ситуація з паливом відносно стабілізувалася. Станом назараз вона краща, ніж в захопленому Криму та навіть у Запорізькій області.