Внаслідок удару по НПЗ: ситуація в Омській області погіршилась після атаки

Напередодні українські дрони вперше вразили найбільший російський нафтопереробний завод в Омській області Росії. Внаслідок удару утворилися "кілометрові черги" на автозаправних станціях.

Що відбувається в Омській області Росії

Зазначається, що ажіотаж почався майже одразу після атаки — увечері 6 липня, про що пише російське ЗМІ The Moscow Times.

Читайте також За 2500 кілометрів: ЗМІ назвали, який дрон уразив Омський НПЗ

Скупчення автомобілів з'явилися як у самому Омську, так і в районах області. В одному з місцевих Telegram-каналів зазначали, що росіяни масово скуповують бензин про запас через страх дефіциту. Але влада закликає не панікувати, запевняючи, що пального в регіоні достатньо.

Також черга з десятків автомобілів виникла на заправці "Газпромнафти", якій належить атакований Омський НПЗ. У вівторок, 7 липня жителі Омська написали в соцмережах, писали про відсутність деяких видів пального та великі черги на інших АЗС.

Дефіцит пального та черги також виникли в Одеському та Ісилькульському районах області. Один із жителів села Одеське написав, що, за чутками, у районі "дуже багато машин поїхали набирати бензин, паніка серед людей".

Водночас як пишуть російські медіа, мережа "Топлайн" припинила продаж бензину фізичним особам в Омську. На всіх 53 заправках пальне відпускають лише за паливними картками організацій.

Зазначається, що автомобілі "під'їжджають щохвилини", але заправитися не можуть,

– йдеться у матеріалі.

За словами працівниці АЗС, постачання пального у вівторок припинив уражений НПЗ, а коли вони відновляться – невідомо.

За даними журналістів, уранці за місцевим часом біля однієї з АЗС утворився затор у середньому з півтора десятка легкових автомобілів.

Таким чином, українські удари по НПЗ є вельми ефективними. До того ж вони активно поширюються по всім регіонам Росії.

Що відомо про ситуацію з пальним у Росії

Мешканцям російського Забайкалля вже почали пропонувати купувати бензин в Китаї. Таку "послугу" пропонують населенню на тлі паливної кризи.

А заводчики повідомили, що росіяни стали частіше купувати коней. І це все через дефіцит бензину та дизелю в країні.