У Росії масово продають АЗС: що сталося з паливним ринком країни-агресора

Паливна криза в Росії продовжує посилюватися на тлі атак українських дронів по нафтопереробних заводах. Через проблеми з постачанням пального власники автозаправних станцій почали масово виставляти бізнес на продаж.

У Росії стрімко зростає кількість АЗС, виставлених на продаж

Після загострення ситуації на паливному ринку в Росії дедалі більше власників автозаправних станцій вирішують позбутися свого бізнесу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За їхніми даними, вартість однієї АЗС, яку виставляють на продаж, коливається від 1 до 150 мільйонів рублів. Ціна залежить від місця розташування, технічного оснащення, терміну експлуатації, а також від наявності франшизи.

У деяких регіонах продають не окремі станції, а цілі мережі. Наприклад, в Уфі потенційним покупцям пропонують мережу із 13 автозаправок за 350 мільйонів рублів.

Дефіцит пального змушує бізнес згортати роботу

На продаж свої активи виставляють не лише незалежні оператори. Від продажу частини автозаправних станцій не відмовляються й великі нафтові компанії.

Зокрема, "Газпром" продає АЗС в Астраханській, Ростовській, Тамбовській та Нижньогородській областях. Аналогічні оголошення з'явилися і від "Лукойла".

Основною причиною кризи називають проблеми із забезпеченням пальним. За інформацією російських медіа, незалежні АЗС отримують паливо за залишковим принципом. Спочатку продукцію розподіляють між великими нафтовими компаніями, потім – регіональними мережами, а дрібні оператори нерідко залишаються без необхідних обсягів або змушені купувати пальне за значно вищими цінами. Така ситуація загострилася після ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах, що призвело до перебоїв із виробництвом і постачанням пального.

Водночас через гострий дефіцит пального майже по всій Росії позакривалися заправки, у деяких регіонах – до половини. Однак у Москві АЗС працюють і продають пальне щодня.