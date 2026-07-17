В России стремительно растет количество АЗС, выставленных на продажу

После обострения ситуации на топливном рынке в России все больше владельцев автозаправочных станций решают избавиться от своего бизнеса. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, стоимость одной АЗС, выставленной на продажу, колеблется от 1 до 150 миллионов рублей. Цена зависит от местоположения, технического оснащения, срока эксплуатации, а также от наличия франшизы.

В некоторых регионах продают не отдельные станции, а целые сети. Например, в Уфе потенциальным покупателям предлагают сеть из 13 автозаправок за 350 миллионов рублей.

Дефицит топлива вынуждает бизнес сворачивать работу

На продаже свои активы выставляют не только независимые операторы. От продажи части автозаправочных станций не отказываются и большие нефтяные компании.

В частности, "Газпром" продает АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Аналогичные объявления появились и от "Лукойла".

Основной причиной кризиса называют проблемы с обеспечением топливом. По информации российских СМИ, независимые АЗС получают топливо по остаточному принципу. Сначала продукцию распределяют между большими нефтяными компаниями, затем – региональными сетями, а мелкие операторы нередко остаются без необходимых объемов или вынуждены покупать топливо по значительно более высоким ценам. Такая ситуация обострилась после ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, что привело к перебоям с производством и поставками топлива.

В то же время из-за острого дефицита топлива почти по всей России закрылись заправки, в некоторых регионах – до половины. Однако в Москве АЗС работают и продают топливо ежедневно.