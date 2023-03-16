Пальне на АЗС дешевшає: на який вид пального ціна знизилась найбільше

Пальне на АЗС знову дешевшає. Найпомітніше змінилась за добу ціна дизелю – мінус 29 копійок.

Як змінилась ціна пального

Бензин А-95 за добу в середньому подешевшав 1 копійку, 47,36 гривні за літр.

Дизельне пальне – на 29 копійок, до 48,61 гривні за літр.

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Мережі ОККО, WOG, BVS, Prime та інші за день зменшили ціну на дизель в основному на 1 гривню за літр до 45 – 49,99 гривні за літр. Мережі "Авіас", "Укрнафта", Shell, Socar і ще деякі не змінили ціну пального за добу.

Найдешевше придбати дизпальне можна на АЗС Prime, за 45 гривень за літр, подешевшало на 1 гривню.

можна на АЗС Prime, за 45 гривень за літр, подешевшало на 1 гривню. Найдорожче – за 50,99 гривні за літр – на заправках Shell і Socar.

Якою буде ціна пального у березні: прогноз

Геннадій Рябцев, раніше у коментарі 24 Каналу зауважував, що не варто очікувати, що на ринку пального щось буде змінюватися. Отже, у березні не планується суттєвого здорожчення пального.