Как изменилась цена топлива
- Бензин А-95 в сутки в среднем подешевел 1 копейку, 47,36 гривны за литр.
- Дизельное горючее – на 29 копеек, до 48,61 гривны за литр.
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Сети ОККО, WOG, BVS, Prime и другие за день снизили цену на дизель в основном на 1 гривну за литр до 45 – 49,99 гривны за литр. Сети "Авиас", "Укрнефть", Shell, Socar и еще некоторые не изменили цену горючего за сутки.
- Дешевле купить дизтопливо можно на АЗС Prime, за 45 гривен за литр, подешевело на 1 гривну.
- Самое дорогое – за 50,99 гривны за литр – на заправках Shell и Socar.
Какова цена горючего в марте: прогноз
Геннадий Рябцев, ранее в комментарии 24 Каналу отмечал, что не стоит ожидать, что на рынке горючего что-то будет меняться. Следовательно, в марте не планируется существенное удорожание горючего.
Ресурса пока достаточно для удовлетворения всех потребностей потребителей. Поставки, которые прерывались в результате ракетных обстрелов и перерывов в энергоснабжении, которые приводили к очереди на пунктах пропуска, возобновились. Поэтому до тех пор, пока не будет фиксироваться резкий рост спроса, цены будут сохраняться.