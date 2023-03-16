Как изменилась цена топлива

Бензин А-95 в сутки в среднем подешевел 1 копейку, 47,36 гривны за литр.

Дизельное горючее – на 29 копеек, до 48,61 гривны за литр.

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Сети ОККО, WOG, BVS, Prime и другие за день снизили цену на дизель в основном на 1 гривну за литр до 45 – 49,99 гривны за литр. Сети "Авиас", "Укрнефть", Shell, Socar и еще некоторые не изменили цену горючего за сутки.

Дешевле купить дизтопливо можно на АЗС Prime, за 45 гривен за литр, подешевело на 1 гривну.

можно на АЗС Prime, за 45 гривен за литр, подешевело на 1 гривну. Самое дорогое – за 50,99 гривны за литр – на заправках Shell и Socar.

Какова цена горючего в марте: прогноз

Геннадий Рябцев, ранее в комментарии 24 Каналу отмечал, что не стоит ожидать, что на рынке горючего что-то будет меняться. Следовательно, в марте не планируется существенное удорожание горючего.