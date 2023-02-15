Пальне у лютому подешевшає ще сильніше, ембарго російських нафтопродуктів не вплине

Пройшовши енергетичну кризу, спричинену війною, пальне в Україні почало різко дешевшати у грудні минулого року. У цілому ціни на бензин та дизель втратили 4-5 гривень на літр, а скраплений газ втратив майже 15% ціни.

Чому ціна на пальне спадає

У лютому зберігається потенціал для подальшого падіння ціни на пальне, прогнозує директор

"Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн. Мінімально вартість пального усіх марок може змінитися на 1-2 гривні за літр – і це лише мінімум.

Цікаво Ціни на авто у доларах в Україні зменшилися, купівельна спроможність українців теж

Причиною такого падіння у першу чергу є ситуація на ринку нафти – після впровадження європейських санкцій ціни на еталонні марки тільки зменшилися. Ембарго російських нафтопродуктів, що набрало чинності 5 лютого, теж пройшло непоміченим для українських та європейських трейдерів, каже експерт.

Ембарго нафтопродуктів з Росії не вплинуло на ринкові ціни

За словами Сергія Куюна, напередодні впровадження ембарго, наслідком якого став вихід російських нафтопродуктів з європейського ринку, компанії запасалися паливом. Саме тому різких стрибків ціни вдалося уникнути.

Cергій Куюн Директор "Консалтингової групи А-95" Ми добре підготувалися до ембарго нафтопродуктів. Наразі і Україна і Європа залиті паливом. Після 5 лютого постачання у нормальному обсягу продовжились. Уже минуло десять днів і ми не бачимо ніяких коливань і змін ціни. Навпаки, всі дивляться в майбутнє дуже впевнено.

Чи вплине на ціни початок посівної кампанії

Посівна компанія в агросекторі, на яку витрачається багато пального, уже давно не є фактором, який може спричинити нестачу на ринку, каже експерт. Тому переймання з цього приводу є пережитками минулого.

Коли починається посівна, всі просто знають, що потрібно везти більше – і везуть більше. До того ж в Україні є багато агрохолдингів-гігантів, які навіть мають власні танкери, не кажучи уже про великі запаси палива,

– розповідає експерт.

Він додає, що єдиний фактор, який наразі впливає на ціни пального в Україні – це ціни на європейському ринку. На українському ринку не може виникнути проблем, які б вплинули на ціну, адже нові ланцюжки постачань налагоджені і на ринку є запас щонайменше на місяць.

З яких країн імпортується найбільше пального

З точки зору логістики, Україна постачає найбільше пального із сусідніх країн. Проте це пальне переважно має іншого виробника.

На жаль, Україна втрачає дуже багато коштів на логістичному ланцюжку через трейдерів, операторів портів та перевізників. Вони наживаються на нас. Ми переплачуємо мінімум 100 доларів на тоні або 3 гривні на літрі. На рік ця сума складає понад 1 мільярд доларів,

– каже Сергій Куюн

Окрім того, державна компанія Укрнафта нещодавно заплатила велику суму за пальне з Угорщини – країни, що підтримує путінський режим. Таких угод, каже експерт, було б бажано уникнути.

Угорщина робить своє пальне з російської нафти, яку ми допомагаємо транспортувати. Водночас вони роблять для нас дуже високу націнку. Ми мали б купувати це пальне принаймні за собівартістю,

– каже Сергій Куюн.

Україна почала імпортувати американський дизель