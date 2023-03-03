Українці не розуміють, що вони купують: російське криваве паливо може затопити країну

Росія не втрачає надії зберегти європейські ринки експорту нафтопродуктів. Для цього агресорка уже призвичаїлася обходити ембарго ЄС, а російське пальне купують навіть українці.

Про це розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн. Він пояснює, що те здешевшання пального, яке відчувають українці протягом останніх місяців, є результатом насиченості ринку російськими нафтопродуктами.

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Це добре, що ми з пальним. Більш того, з початку року бензин та дизпальне втрати 4 – 5 гривень на літрі або 8-10%. Але чемпіоном є скраплений газ – подешевшав теж на 5 грн, але це становить 20%! Начебто, непогано. Але це здешевлення автогазу відбувається переважно завдяки збільшенню частки російського ресурсу,

– пише експерт.

Як Росії вдається обходити санкції

Росія приховує походження своїх нафтопродуктів роблячи "мікси" з нафтопродуктами інших країн. Далі ці суміші Імпортуються під виглядом польських, литовських та латвійських нафтопродуктів з євро-сертифікатами.

При цьому, згідно з європейським законодавством, якщо в суміші є до 49% російського пального, то воно уже не вважається російським.

Щоправда, є великі сумніви, що в тих диво-міксах є щось крім російського. Окремі партії автогазу оформлюються просто на підставі паспортів якості латвійських сховищ, куди крім російського ресурсу більше нічого не надходить,

– пише Сергій Куюн.

Експерт додає, що якщо раніше такі махінації проводились лише з автогазом, то тепер "мішають" і російське дизпаливо. Таким чином дизпальне несподівано почали експортувати такі країни як Єгипет та Албанія, які здебільшого навіть не мають власної нафтопереробки.

Окрема тема – Туреччина. Та імпортує й російську нафту, й російські нафтопродукти. Трейдери кажуть, що сильно там не заморочуються – на морських терміналах "перебивають" паспорти й це пальне перетворюється на турецьке, тобто непідсанкційне. У лютому "турецького" пального було 50 тисяч тонн або 10% від загального імпорту,

– написав експерт.

Окрім того, зазначає він, з турецьких портів в Україну було імпортовано 50 тисяч тонн індійського дизпального. Це становить 20% від загального лютневого імпорту. Тобто, якщо Європа блокує подібні операції завдяки контролю аналітиків, то в Україну вони можуть потрапляти безперешкодно.

Характерно, що такі вантажі в Європу не проходять. Й головним фільтром тут є банківська система: аналітики відслідковують товарні потоки, виявляють токсичні вантажі та відмовляють у фінансуванні цих операцій. Але вже є відповідь ринку й на це – азійські та арабські банки,

– пояснює експерт.

Річ у тому, що за законом в Україні немає заборони на імпорт російських нафтопродуктів. Для митного оформлення достатньо будь-якого паспорту якості, а сертифікат походження не обов’язковий. Тобто, якщо митниця відмовиться від оформлення, може цілком законно отримати позов від вантажовласника.



Побудова бар’єрів проти російського пального на нашому кордоні – новий виклик "паливному" фронту й державі в цілому. Наразі багато трейдерів намагаються утримуватись від підозрілих партій та сподіваються на адекватні дії держави. Але якщо їх не буде, при тому найближчим часом, "криваве" пальне швидко затопить країну,

– резюмує Сергій Куюн.

Пальне останнім часом подешевшало ще сильніше

Пальне на АЗС в Україні стабільно дешевшає уже другий місяць. Якщо порівняти ціну станом на 2 січня та 27 лютого, то вона знизилась на:

3,75 гривні – для бензину А-95+;

4,37 гривні – для бензину А-95;

4,43 гривні – для бензину A-92;

4,47 гривні – для дизельного пального;

5,22 гривні – для автогазу.