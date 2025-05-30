Чеський міністр подав у відставку через подарунок від злочинця

Міністр юстиції Чехії Павел Блажек йде з посади на тлі критики його міністерства. Причина – подарунок від засудженого наркоторговця.

Чому Павел Блажек подав у відставку

Міністр юстиції Чехії Павел Блажек пішов у відставку, повідомляє 24 Канал з посилання на посадовця в Х.

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Посадовець пішов у відставку через критику на адресу його міністерства, адже воно прийняло подарунок у біткойнах від засудженого злочинця. Пізніше установа продала криптовалюту за 1 мільярд крон (45 мільйонів доларів).

Місцеві ЗМІ повідомили, що державна прокуратура почала розслідування. Блажек сказав, що вирішив піти у відставку:

Я вирішив піти у відставку з посади міністра юстиції. Мені невідомо про будь-яку незаконну діяльність. Але я не хочу псувати репутацію уряду чи правлячої коаліції,

– написав Блажек у Х.

Чеські ЗМІ повідомили, що біткойни надійшли від засудженого наркоторговця.

Як може зрости ціна біткойна

Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп переконані, що ціна біткойна зросте до 170 000 доларів ще до кінця 2026 року. Про це вони заявили під час виступу на конференції Bitcoin 2025 у Лас-Вегасі.

На думку Еріка Трампа, зростання вартості біткойна зумовлене великим попитом, який наразі перевищує пропозицію.

0,1 BTC скоро буде великим майновим станом,

– зазначив він.

Сини Трампа розповіли, що зараз все більше інвесторів по всьому світу розробляють стратегії біткойн-резервів, у тому числі королівські сім’ї та приватні офіси.