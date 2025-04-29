Ви могли цього не знати: за яких умов пенсіонер може втрати свої виплати

Є випадки, коли пенсіонери можуть втратити свою пенсію. Тобто виплати коштів припиняються за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або суду.

Коли пенсіонери можуть втратити виплати

Про це йдеться у Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (стаття 49), повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсіонери можуть втратити свої виплати за таких обставин:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;

в інших випадках, передбачених законом (наприклад закінчення терміну навчання дітей, що отримують пенсію у разі втрати годувальника, або працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугою років, на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років).

Для поновлення виплати пенсіонеру необхідно особисто звернутись до будь-якого сервісного центру ПФУ. з документом. З собою треба мати документ, що посвідчує особу, та відповідну заяву.

Зверніть увагу! Строк поновлення пенсії становить 10 днів після з’ясування обставин, що призвели до припинення, та за умови її відновлення.