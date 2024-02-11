Чому пенсіонери зі статусом ВПО не отримують виплат

Міністерство соціальної політики України не підтвердило інформацію про блокування банківських карт українських пенсіонерів. По-перше, тому що законодавство не містить таких положень, по-друге, Мінсоцполітики не володіє відповідними повноваженнями.

Пояснення Міністерства

У Мінсоцполітики зазначають, що виплати пенсіонерам можуть призупинити, якщо на те є конкретна підстава. Зокрема, якщо пенсіонер-переселенець, зареєстрований до 24 лютого 2022 року, не використовує свою картку понад 6 місяців та по ній не відбувається жодних фінансових операцій.

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У таких випадках пенсія продовжує нараховуватися, але не переказується на картку до з'ясування обставин.

Це пов'язано з тим, що багато пенсіонерів-переселенців проживають на окупованих територіях, де держава не може швидко встановити, чи власник картки має до неї доступ і чи є він живим, враховуючи високі ризики війни.

Як підтвердити особу, щоб поновити виплати

! Для відновлення виплат пенсіонер має підтвердити, що він живий і самостійно користується своєю карткою. До того часу пенсія зберігається в Пенсійному фонді та буде перерахована після підтвердження особи. Жодного блокування карток насправді не відбувається.

Пенсіонери, що знаходяться на території, контрольованій Україною, можуть відвідати будь-яке відділення Ощадбанку для ідентифікації. Ті, хто перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, мають два варіанти для підтвердження своєї особи:

Авторизація в особистому кабінеті на сайті електронних послуг Пенсійного фонду через кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис", який можна створити в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг; Звернення до закордонної дипломатичної установи України для отримання довідки про те, що особа жива. Довідку разом із заявою про продовження виплат пенсії слід надіслати поштою до відповідного територіального органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації.

! Цей процес можливо також здійснити онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, додавши скановану копію довідки про життя з електронним підписом.