Хто має право на знижку

Знижку 75% на сплату ЖКП можуть отримати громадяни, які підпадають під одну із наступних категорій:

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  • мають статус учасника бойових дій;
  • постраждали внаслідок Революції Гідності;
  • були утримані примусово у фашистських концтаборах під час Другої світової війни.

Як оформити пільгу

Щоб оформити пільгу, потрібно подати заявку до ПФУ у один зі способів:

  • через вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • за допомогою мобільного додатка ПФУ;
  • особисто, звернувшись до відділення ПФУ;
  • поштою, надіславши заяву та необхідні документи.

Які документи знадобляться:

  • паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;
  • документи, що підтверджують право пільговика на користування пільгами;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • довідка про включення до облікових документів внутрішньо переміщеної особи;
  • договір оренди житла або інші відповідні документи.