Кого не торкнеться індексація
Наприкінці лютого буде визначено остаточний розмір індексації пенсій. За попередніми оцінками, вона складе 13%. Індексація допоможе пенсіонерам захистити свої доходи від негативного впливу інфляції.
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Проте не всі отримають індексацію, заплановану на березень. Виплати не збільшаться для таких осіб:
- які вийшли на пенсію менш як 3 роки тому;
- отримують високу пенсію;
- отримують розрахункову пенсію, нижчу за мінімальну.
Таким чином, виплати таким пенсіонерам зростуть у березні, але фактично, це лише означає заміну доплати до мінімальної пенсії за індексацію. Іншими словами, для тих, хто увійшов у цю групу, підвищення буде непомітним.
У кого вже збільшились пенсії
З 1 січня зросли мінімальні виплати пенсіонерів через зростання прожиткового мінімуму. Тепер це значення дорівнює 2 361 гривня замість 2 093 гривень.
Також збільшились пенсії громадян, які мають повний стаж і, при цьому, вони старше 65 років. Це зростання відбулося, завдяки підвищенню мінімальної зарплати до 7 100 гривень. Зараз така пенсійна виплата складає 2 840 гривень.
Наступне збільшення пенсії очікується у квітні. Тоді мінімальна зарплата стане уже 8 000 гривень, відповідно пенсійна виплата складатиме 3 200 гривень.