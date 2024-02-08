Кого не коснется индексация
В конце февраля будет определен окончательный размер индексации пенсий. По предварительным оценкам, она составит 13%. Индексация поможет пенсионерам защитить свои доходы от негативного влияния инфляции.
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Однако не все получат индексацию, запланированную на март. Выплаты не увеличатся для таких лиц:
- которые вышли на пенсию менее 3 лет назад;
- получают высокую пенсию;
- получают расчетную пенсию, ниже минимальной.
Таким образом, выплаты таким пенсионерам вырастут в марте, но фактически, это лишь означает замену доплаты к минимальной пенсии за индексацию. Иными словами, для тех, кто вошел в эту группу, повышение будет незаметным.
У кого уже увеличились пенсии
С 1 января выросли минимальные выплаты пенсионеров из-за роста прожиточного минимума. Теперь это значение равно 2 361 гривна вместо 2 093 гривен.
Также увеличились пенсии граждан, которые имеют полный стаж и, при этом, они старше 65 лет. Этот рост произошел, благодаря повышению минимальной зарплаты до 7 100 гривен. Сейчас такая пенсионная выплата составляет 2 840 гривен.
Следующее увеличение пенсии ожидается в апреле. Тогда минимальная зарплата станет уже 8 000 гривен, соответственно пенсионная выплата будет составлять 3 200 гривен.