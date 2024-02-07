Пенсия онлайн

Для подачи заявления на назначение пенсии дистанционно через интернет, можно воспользоваться личным кабинетом на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Необходимым условием является регистрация в мобильном приложении Дія и активация Дія.Підпис, а также наличие скан-копий всех необходимых документов.

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Чтобы оформить пенсию дистанционно, также необходимо зайти на вебпортал электронных услуг ПФУ и выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии".

Далее следует ознакомиться с информацией, которая появится на экране, и перейти по ссылке "Вход". Войти в личный кабинет можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

После входа выполнить следующие шаги:

Шаг 1: Выбор типа пенсии

Перейдите в секцию "О пенсионном обеспечении" и выберите "Заявление на назначение пенсии".

Согласитесь на получение сообщений в электронном виде, указав желаемый метод коммуникации. Нажмите "Продолжить" и выберите нужный тип пенсии, например, "Пенсия по возрасту".

Шаг 2: Заполнение анкеты

Отвечайте на вопросы в анкете для детализации вашего запроса и дайте согласие на обработку ваших персональных данных, отметив соответствующее поле.

Шаг 3: Добавление документов

Добавьте сканированные копии всех необходимых документов в соответствии с указанными инструкциями и перечнем, предоставляется до подачи заявления.

Для завершения процесса, подпишите заявление, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП), и отправьте ее в Пенсионный фонд Украины, выбрав опцию "Подписать и отправить в ПФУ".

Как оформить пенсию с помощью "Дії"

Посетить вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Войти в систему, используя Дія.Підпис. После успешной авторизации пользователь будет перенаправлен в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. В разделе "О пенсионном обеспечении" на боковой панели выберите опцию "Заявление на назначение пенсии". Ознакомьтесь с важной информацией и требованиями к сканированным копиям документов, которые появятся на вашем экране. Перейдите по ссылке "Дистанционное информирование" для выбора способа получения сообщений от Пенсионного фонда. После выбора нажмите "Сохранить" и "Продолжить". Выберите вид пенсии из окна, что появится, и последовательно проверяйте и заполняйте свои персональные данные, давайте согласие на их обработку и заполните необходимые поля. Отвечайте на вопросы Анкеты-опроса для детального описания вашего обращения. Прикрепите скан-копии всех необходимых документов. Осмотрите и при необходимости отредактируйте информацию в полной форме заявления на назначение пенсии, затем нажмите "Сформировать заявление" и "Подписать и отправить в ПФУ". Используйте Дія.Підпис для подписания заявления. Получите сообщение о статусе обработки вашего заявления от Пенсионного фонда.

Эта процедура упрощает процесс подачи заявлений на назначение пенсий, делая его более доступным и удобным для граждан.