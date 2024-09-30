Самотні пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії з 1 жовтня

Самотні пенсіонери, які потребують постійного стороннього догляду, можуть отримати доплату від держави. Сума такої допомоги становить 944 гривні, і вона є щомісячною.

Хто має право на доплату

Ця норма діє згідно з Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" та відповідно до рішення уряду, повідомляють на порталі ВРУ.

Читайте також Чи може бути пенсія по інвалідності вигідніша за вікову

Для отримання такої надбавки пенсіонери повинні відповідати наступним умовам:

бути у віці 80 років або більше;

проживати самостійно;

потребувати постійного стороннього догляду через стан здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Важливо! Пенсіонери, які отримують пенсію по інвалідності, не мають права на цю доплату. Необхідність постійного догляду повинна бути підтверджена лікарськими висновками та відповідними документами.

Який розмір доплати у жовтні та як її оформити

Розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум підвищили до 2 361 гривні, тому доплата до пенсії збільшилася до 944,4 гривні.

Зауважте! У жовтні розмір цієї доплати залишиться незмінним.

Для оформлення доплати, пенсіонерам необхідно подати наступні документи разом із заявою:

висновок лікарсько-консультативної комісії, що підтверджує потребу у постійному сторонньому догляді;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

довідку з Пенсійного фонду, яка підтверджує, що пенсіонер не отримує інші надбавки на догляд.

Нагадаємо! Українці пенсійного віку, які не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсії, можуть оформити тимчасову соціальну допомогу (соціальну пенсію).