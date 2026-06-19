Пенсіонери мають пройти важливу перевірку: за інших обставин виплати можуть припинити

Від однієї важливої перевірки залежить пенсія українців. Саме тому її сліж не ігнорувати. За інших же обставин літні люди можуть втратити виплати.

Чому українцям можуть призупинити виплати

Про це детально розповіли у Пенсійному фонді України.

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Згідно з інформацією, щоб переконатися, що у 2026 році людину було ідентифіковано як отримувача пенсії, дані можна перевірити в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Зокрема, для користувачів зі статусом "пенсіонер" реалізовано сервіс – "Моя ідентифікація".

У ньому зазначаються:

дата останньої ідентифікації; спосіб, у який вона була проведена.

Якщо пенсіонер жодного разу ідентифікацію не проходив, то поля "Дата" та "Джерело" будуть порожні.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" виплата пенсії пенсіонерам, які тимчасово проживають за межами України, здійснюється лише за умови проходження особою фізичної ідентифікації. Вона повинна бути пройдена до 31 грудня кожного календарного року.

Тобто, щоб забезпечити виплату пенсії у 2027 році, людям необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року.

Записатися на проходження на фізичної ідентифікації можна за допомогою відеоконференцзв’язку у відкритій частині вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Також для цього можна зателефонувати до Контакт-центру ПФУ.

Що ще слід знати про пенсії

Українці, що не мають страхового стажу, не можуть отримувати пенсії. Однак їм передбачена соціальна допомога.

Також літні люди можуть втратити пенсії, якщо не повідомлять ПФУ про важливі зміни. Наприклад, працевлаштування або відкриття ФОПу.