Кому знадобиться спеціальна довідка для перерахунку пенсії?

Перерахунок пенсій для колишніх працівників силових структур в Україні не є автоматичним і відбувається лише за наявності визначених законом підстав. Це стосується пенсій, призначені відповідно до Закону №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", який охоплює військовослужбовців, поліцейських, співробітників СБУ, ДСНС та інші категорії силовиків.

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На відміну від звичайних пенсій у солідарній системі, де передбачена регулярна індексація, у цьому випадку розмір виплат напряму прив'язаний до грошового забезпечення чинних працівників. Саме тому будь-які зміни в системі оплати праці або судові рішення можуть стати підставою для перегляду вже призначених пенсій.

У яких випадках проводиться перерахунок?

Підставами для перерахунку можуть бути підвищення окладів або надбавок чинним працівникам, виявлення неврахованих складових грошового забезпечення під час первинного призначення пенсії або судові рішення, які змінюють підхід до розрахунку виплат.

У судовій практиці значну роль відіграли рішення, пов'язані з постановою КМУ №103, які стали підставою для перегляду пенсій багатьох колишніх силовиків.

Хто і як має ініціювати перерахунок?

Перерахунок починається не автоматично, а виключно за заявою пенсіонера. Спочатку необхідно звернутися до органу МВС або Національної поліції із заявою для отримання довідки про грошове забезпечення. Саме цей документ є ключовим, оскільки підтверджує актуальні складові виплат для нового розрахунку пенсії.

Після отримання довідки пенсіонер подає заяву до Пенсійного фонду України разом із цим документом. Лише після цього запускається процедура перерахунку з урахуванням усіх складових грошового забезпечення: окладів, надбавок, премій, доплат та індексації. Якщо Пенсійний фонд відмовляє у перерахунку або враховує не всі виплати, це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Коли пенсія призначається та кому вона належить?

Пенсійне забезпечення колишніх працівників МВС може призначатися на різних підставах. Найпоширеніший варіант це пенсія за вислугу років, яка надається за наявності встановленого стажу служби. Для осіб, звільнених після 1 жовтня 2020 року, мінімальна вислуга становить 25 календарних років.

Окремо передбачені пенсії по інвалідності, якщо втрата працездатності пов'язана зі службою, а також пенсії у зв'язку з втратою годувальника для членів сімей загиблих або померлих працівників силових органів.

Від чого залежить розмір виплат?

Розмір пенсії формується на основі грошового забезпечення, яке особа отримувала перед звільненням. До нього входять посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, надбавка за вислугу років, а також постійні доплати, надбавки та премії.

Додатково застосовується відсотковий коефіцієнт залежно від тривалості служби: чим більша вислуга, тим більша частка грошового забезпечення враховується при призначенні пенсії.

Чому перерахунок не відбувається автоматично?

Перерахунок таких пенсій не прив'язаний до календарної індексації і не здійснюється автоматично. Він проводиться лише у випадках, прямо передбачених законодавством, зокрема Законом №2262-XII та постановою Кабінету Міністрів №45.

Його суть полягає у повторному визначенні розміру пенсії з урахуванням актуального грошового забезпечення діючих працівників силових структур.