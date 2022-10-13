Пенсія до кінця року зросте ще раз: коли чекати на збільшення виплат

Мінімальна та максимальна пенсія цього року зросте ще раз, оскільки підвищиться прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Розмір мінімалки залежатиме й від страхового стажу

Пенсія зросте

З 1 грудня прожитковий мінімум для осіб які втратили працездатність складатиме 2 093 гривень.

Мінімальна пенсія дорівнює одному прожитковому мінімуму – 2 093 гривень.

А от максимальна складає десять мінімумів – 20 930 гривень.

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Для яких ще категорій пенсія зросте

Також до прожиткового мінімуму прив'язаний й розмір пенсійних надбавок для деяких категорій населення, мовиться про такі:

доплата за понаднормативний стаж (для непрацюючих пенсіонерів),

пенсії за особливі заслуги перед Україною,

мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та аварії на ЧАЕС, учасникам бойових дій,

підвищення ветеранам війни та членам їх сімей, жертвам нацистських переслідувань,

державна адресна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни та надбавку, на утриманців "військовим" пенсіонерам,

мінімальні пенсійні виплати шахтарям.

Мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів

Нагадаємо, що відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та не працюють, мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 2500 гривень.

Мінімальна пенсія в розмірі 2 500 гривень буде для пенсіонерів віком від 60 до 70 років, які не працюють, за наявності достатнього стажу (30 років для жінок, 35 – для чоловіків).

Якщо страховий стаж менший за 30 та 35 років, мінімальна пенсія з 1 грудня встановлюватиметься пропорційно наявному страховому стажу, з огляду на розмір 2 500 гривень.

У якому віці українці можуть вийти на пенсію

Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати страховий стаж щонайменше 30 років. Цьогоріч мінімальним порогом є 29 років.

У 63 роки зможуть вийти на пенсію люди зі стажем 20 років.

А у 65 років, щоб вийти на пенсію, достатньо мати 15 років страхового стажу.

Страховий стаж – це період роботи працівника, протягом він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Індексація соціальних виплат з 1 грудня

Прожитковий мінімум – 2 589 гривень.

Виплати на дітей (до 6 років) – 2 272 гривень.

Виплати на дітей (до 18 років) – 2 833 гривень.

Виплати працездатним особам – 2 684 гривень.

По втраті працездатності – 2 093 гривень.

Після того, як НБУ підняв офіційний курс долара до 36,6 гривні, середня пенсія в Україні становить 121 долара.

Тож з 1 грудня зміняться не лише пенсії для ряду категорій, але й розмір аліментів на дітей, виплати на дитину, допомога по безробіттю тощо.