Яка має бути зарплата, щоб пенсія була 10 тисяч гривень

Пенсія в Україні залежить від заробітку, на основі якого обчислюється її розмір. Для того, щоб отримати пенсію в 10 тисяч гривень, необхідно враховувати кілька чинників.

Як отримати пенсію у розмірі 10 тисяч гривень

Щоб отримувати пенсію в 10 000 гривень щомісячно у 2024 році, необхідно мати заробітну плату, удвічі більшу за середню, тобто близько 27 094 гривні. Цікаво, що за даними ПФУ, понад 10 000 гривень пенсії отримує лише трохи більше ніж 12% пенсіонерів, повідомляє 24 Канал.

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Тут діє простий принцип: чим вища була зарплата пенсіонера, тим більшу пенсію він може отримувати в майбутньому. Розмір пенсії визначається під час її призначення, і в цьому випадку важливішим є не лише страховий стаж, а й рівень заробітку пенсіонера.

Зверніть увагу! Навіть маючи 40 років стажу, але з низьким рівнем заробітної плати, людина отримає таку ж невелику пенсію.