Чи зміняться пенсії по інвалідності у грудні
Розмір пенсій по інвалідності у грудні не зазнає змін. Ці виплати продовжать надходити громадянам, які мають на них право, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Як і раніше, пенсії по інвалідності залежатимуть від вікових виплат:
- особи з інвалідністю I групи мають право отримувати 100% пенсії за віком;
- з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком;
- з інвалідністю III групи – 50% пенсії за віком.
До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Пенсії по інвалідності розраховуються індивідуально. Однак, вони не можуть бути нижче встановлених мінімумів:
- особи з I групою інвалідності мають отримувати щонайменше 2 980 гривень;
- з II і III групою інвалідності, за умови, що людина не працює – 2 520 гривень;
- з II і III групою інвалідності, якщо особа продовжує працювати – 2 093 гривні.