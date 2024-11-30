Изменятся ли пенсии по инвалидности в декабре
Размер пенсий по инвалидности в декабре не претерпит изменений. Эти выплаты продолжат поступать гражданам, которые имеют на них право, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Как и раньше, пенсии по инвалидности будут зависеть от возрастных выплат:
- лица с инвалидностью I группы имеют право получать 100% пенсии по возрасту;
- с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту;
- с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.
В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,
– говорится в сообщении ПФУ.
Пенсии по инвалидности рассчитываются индивидуально. Однако, они не могут быть ниже установленных минимумов:
- лица с I группой инвалидности должны получать не менее 2 980 гривен;
- со II и III группой инвалидности, при условии, что человек не работает – 2 520 гривен;
- со II и III группой инвалидности, если лицо продолжает работать – 2 093 гривны.