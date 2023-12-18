Підвищення у три етапи: на скільки зросте пенсія українців у 2024 році

На 2024 рік заплановано три підвищення пенсії для українців, зокрема зросте і середня виплата по країні. Ці зміни закладені у держбюджет на наступний рік.

Пенсія у 2024 році

Середня пенсія у 2024 році підніметься до рівня 6 тисяч гривень. Також виплати зростатимуть у такі місяці:

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У січні

З 1 січня зросте мінімальна та максимальна пенсія у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму з 2 093 до 2 361 гривні. Тож пенсійні виплати зростуть до рівня 2 361 та 23 610 гривень відповідно.

У березні

Мінімальна пенсія для осіб 65-річного віку з повним стажем (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) складатиме 2 840 гривень.

Першого місяця весни запланована індексація пенсій за бальною системою. Метою нововведення є зрівняти виплати спеціалістів, які вийшли на відпочинок у різний час. Нині не відомо на скільки зростуть пенсійні виплати українців.

У липні

Серед літа знову зросте мінімальна пенсія для осіб 65 років. Цього разу її сума становитиме 3 200 гривень.

Надбавки до пенсії за віком

Пенсіонери, які дожили до певного віку, можуть отримати щомісячну надбавку до виплат. Вона виглядає так:

особи віком від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Проте варто зауважити, що ці надбавки не надають для людей, які отримують виплати розміром понад 10 340,35 гривні.