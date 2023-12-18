Мінімальна пенсія "чорнобильців"

Якщо людині призначено пенсію по інвалідності ІІ групи, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання в результаті Чорнобильської катастрофи, то її мінімальна пенсія становить 6 549,98 гривні.

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Раніше ця сума складала 4 800 гривень, однак після індексацій у 2022 та 2023 роках зросла спершу на 14%, а згодом на 19,7%.

Розмір доплат

Разом з доплатами загальний розмір пенсії для цієї категорії складає 7 895,56 гривні.

Що це за доплати:

додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи — 227,76 гривні;

пенсія за особливі заслуги перед Україною — 481,39 гривні;

доплати дітям війни — 66,43 гривні;

компенсаційна виплата людям, які досягли 80 років — 570 гривень.

Що треба знати про пенсію за віком

Отримувати пенсію за віком мають право особи, які досягли 60-річного віку й мають щонайменше 30 років стажу. До досягнення 60-річного віку, право на пенсію за віком за наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші.

Розмір пенсії за віком залежить від таких критеріїв:

тривалості страхового стажу;

розміру зарплати, з якої робилися внески;

коефіцієнта страхового стажу;

коефіцієнта заробітку;

часу виходу на пенсію.

Розмір пенсії за віком розраховується за формулою П = Зп х Кс, де:

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія у гривнях;

Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи. Це загальна кількість місяців трудового стажу, помножена на розрахункове значення одного року страхового стажу і поділена на 12. Тобто роки стажу потрібно помножити на 0,01.