Мінімальна пенсія "чорнобильців"
Якщо людині призначено пенсію по інвалідності ІІ групи, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання в результаті Чорнобильської катастрофи, то її мінімальна пенсія становить 6 549,98 гривні.
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Раніше ця сума складала 4 800 гривень, однак після індексацій у 2022 та 2023 роках зросла спершу на 14%, а згодом на 19,7%.
Розмір доплат
Разом з доплатами загальний розмір пенсії для цієї категорії складає 7 895,56 гривні.
Що це за доплати:
додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи — 227,76 гривні;
пенсія за особливі заслуги перед Україною — 481,39 гривні;
доплати дітям війни — 66,43 гривні;
компенсаційна виплата людям, які досягли 80 років — 570 гривень.
Що треба знати про пенсію за віком
Отримувати пенсію за віком мають право особи, які досягли 60-річного віку й мають щонайменше 30 років стажу. До досягнення 60-річного віку, право на пенсію за віком за наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші.
Розмір пенсії за віком залежить від таких критеріїв:
- тривалості страхового стажу;
- розміру зарплати, з якої робилися внески;
- коефіцієнта страхового стажу;
- коефіцієнта заробітку;
- часу виходу на пенсію.
Розмір пенсії за віком розраховується за формулою П = Зп х Кс, де:
Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія у гривнях;
Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи. Це загальна кількість місяців трудового стажу, помножена на розрахункове значення одного року страхового стажу і поділена на 12. Тобто роки стажу потрібно помножити на 0,01.