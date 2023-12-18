Минимальная пенсия "чернобыльцев"

Если человеку назначена пенсия по инвалидности II группы, наступившая в результате увечья или заболевания в результате Чернобыльской катастрофы, то его минимальная пенсия составляет 6 549,98 гривны.

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Ранее эта сумма составляла 4800 гривен, однако после индексаций в 2022 и 2023 годах выросла сначала на 14%, а затем на 19,7%.

Размер доплат

Вместе с доплатами общий размер пенсии этой категории составляет 7 895,56 гривны.

Что это за доплаты:

дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы - 227,76 гривны;

пенсия за особые заслуги перед Украиной – 481,39 гривны;

доплаты детям войны - 66,43 гривны;

компенсационная выплата людям, достигшим 80 лет - 570 гривен.

Что нужно знать о пенсии по возрасту

Получать пенсию по возрасту имеют право лица, достигшие 60-летнего возраста и имеющие не менее 30 лет стажа. До достижения 60-летнего возраста, право на пенсию по возрасту при наличии соответствующего страхового стажа имеют женщины 1961 рождения и старше.

Размер пенсии по возрасту зависит от следующих критериев:

продолжительности страхового стажа;

размера зарплаты, с которой производились взносы;

коэффициента страхового стажа;

коэффициента заработка;

время выхода на пенсию.

Размер пенсии по возрасту рассчитывается по формуле П = Зп х Кс, где:

Зп — заработная плата (доход) застрахованного лица, с которого исчисляется пенсия в гривнах;

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица. Это общее количество месяцев трудового стажа, умноженное на расчетное значение одного года страхового стажа и поделено на 12. То есть годы стажа нужно умножить на 0,01.