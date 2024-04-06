Пенсія-2024: які зараз виплати отримують українці
Багато соціальних виплат в Україні пов'язані із прожитковим мінімумом, який з січня зріс до 2 920 гривень. Для працездатних осіб цей показник складає 3 028 гривень, а для осіб, що втратили працездатність, – 2 361 гривні.
Яка в Україні пенсія
Рівень мінімальної пенсії на 100% залежить від мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тому становить 2 361 гривню. Натомість максимальна пенсія складає 10 мінімальних виплат, тобто – 23 610 гривень.
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Проте 1 березня відбулася індексація пенсій на 8%, під час якої рівень мінімальних виплат зріс з 2 361 до 2 725 гривень. Натомість максимальна виплата не змінилася.
Індексацію провели маже для 10 мільйонів українців, а виплати зростали так:
- мінімальне підвищення становило 100 гривень,
- максимальне підвищення – 1 500 гривень,
- середнє підвищення – 322 гривні,
- середня пенсія по Україні тепер – 5 717 гривень.
Кому проіндексували пенсію
- пенсіонерам, які не працюють та отримують пенсію на загальних підставах;
- пенсіонерам силових відомств;
- особам, що отримують пенсію з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання;
- науковцям;
- державним службовцям;
- працівникам органів місцевого самоврядування.
Що не так з індексацією
Під час індексації виплати перерахували не для усіх пенсіонерів. Зокрема зі старими виплатами лишилися:
- особи, що вийшли на пенсію у 2021 – 2023 роках;
- ті, хто отримує мінімальну пенсію;
- ветерани війни;
- особи з високими пенсійними виплатами.
Андрій Павловськи розповів для 24 Каналу, що раніше була інформація, що виплати проіндексують на 13%.
Є офіційні дані Держстату, що, заважаючи на певні заборони, деякі комунальні тарифи все одно зросли – в середньому на 15%. Тобто вже по тарифах індексація не компенсує це зростання.
Він пояснив, що пенсіонери не отримали більше підвищення, тому що в бюджеті немає для цього достатньо грошей. Нині власні надходження покриває потребу всього на 50% й зазвичай йде на оборону. Інша ж половина – це фіндопомога, саме з неї пенсіонери отримують виплати.