Пенсія-2024: які зараз виплати отримують українці

Багато соціальних виплат в Україні пов'язані із прожитковим мінімумом, який з січня зріс до 2 920 гривень. Для працездатних осіб цей показник складає 3 028 гривень, а для осіб, що втра­тили праце­здат­ність, – 2 361 гривні.

Яка в Україні пенсія

Рівень мінімальної пенсії на 100% залежить від мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тому становить 2 361 гривню. Натомість максимальна пенсія складає 10 мінімальних виплат, тобто – 23 610 гривень.

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Проте 1 березня відбулася індексація пенсій на 8%, під час якої рівень мінімальних виплат зріс з 2 361 до 2 725 гривень. Натомість максимальна виплата не змінилася.

Індексацію провели маже для 10 мільйонів українців, а виплати зростали так:

мінімальне підвищення становило 100 гривень,

максимальне підвищення – 1 500 гривень,

середнє підвищення – 322 гривні,

середня пенсія по Україні тепер – 5 717 гривень.

Кому проіндексували пенсію

пенсіонерам, які не працюють та отримують пенсію на загальних підставах;

пенсіонерам силових відомств;

особам, що отримують пенсію з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання;

науковцям;

державним службовцям;

працівникам органів місцевого самоврядування.

Що не так з індексацією

Під час індексації виплати перерахували не для усіх пенсіонерів. Зокрема зі старими виплатами лишилися:

особи, що вийшли на пенсію у 2021 – 2023 роках;

ті, хто отримує мінімальну пенсію;

ветерани війни;

особи з високими пенсійними виплатами.

Андрій Павловськи розповів для 24 Каналу, що раніше була інформація, що виплати проіндексують на 13%.

Андрій Павловськи Експерт з питань соціальної політики Є офіційні дані Держстату, що, заважаючи на певні заборони, деякі комунальні тарифи все одно зросли – в середньому на 15%. Тобто вже по тарифах індексація не компенсує це зростання.

Він пояснив, що пенсіонери не отримали більше підвищення, тому що в бюджеті немає для цього достатньо грошей. Нині власні надходження покриває потребу всього на 50% й зазвичай йде на оборону. Інша ж половина – це фіндопомога, саме з неї пенсіонери отримують виплати.