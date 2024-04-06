Какая в Украине пенсия

Уровень минимальной пенсии на 100% зависит от минимального прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, поэтому составляет 2 361 гривну. Зато максимальная пенсия составляет 10 минимальных выплат, то есть – 23 610 гривен.

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Однако 1 марта состоялась индексация пенсий на 8%, во время которой уровень минимальных выплат вырос с 2 361 до 2 725 гривен. Зато максимальная выплата не изменилась.

Индексацию провели почти для 10 миллионов украинцев, а выплаты росли так:

минимальное повышение составило 100 гривен,

максимальное повышение – 1 500 гривен,

среднее повышение – 322 гривны,

средняя пенсия по Украине теперь – 5 717 гривен.

Кому проиндексировали пенсию

пенсионерам, которые не работают и получают пенсию на общих основаниях;

пенсионерам силовых ведомств;

лицам, получающим пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания;

ученым;

государственным служащим;

работникам органов местного самоуправления.

Что не так с индексацией

Во время индексации выплаты пересчитали не для всех пенсионеров. В частности со старыми выплатами остались:

лица, вышедшие на пенсию в 2021 – 2023 годах;

те, кто получает минимальную пенсию;

ветераны войны;

лица с высокими пенсионными выплатами.

Андрей Павловски рассказал для 24 Канала, что ранее была информация, что выплаты проиндексируют на 13%.

Андрей Павловски Эксперт по вопросам социальной политики Есть официальные данные Госстата, что, несмотря на определенные запреты, некоторые коммунальные тарифы все равно выросли – в среднем на 15%. То есть уже по тарифам индексация не компенсирует этот рост.

Он объяснил, что пенсионеры не получили больше повышения, потому что в бюджете нет для этого достаточно денег. Сейчас собственные поступления покрывает потребность всего на 50% и обычно идет на оборону. Другая же половина – это финпомощь, именно из нее пенсионеры получают выплаты.