Кто имеет такие большие пенсии
Одни из крупнейших пенсионных выплат получают бывшие судьи. Они ежемесячно имеют не менее 100 тысяч гривен.
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Некоторые судьи имеют выплаты, которые достигают 200 тысяч гривен. Выйти на пенсию представители такой специальности могут в таком возрасте:
- 62 года – мужчины;
- 60 лет – женщины.
Почему такая большая пенсия
Для судей выплаты рассчитываются в отдельном порядке. Их минимальная пенсия равны 50% от суммы зарплаты на момент выхода на заслуженный отдых.
Также судьи имеют возможность накапливать 2% за каждый год работы, после приобретения 20 лет стажа. Например, если лицо работает 30 лет, ее процент составляет уже 70%. Исходя из этих расчетов, понимаем, что больше всего получают судьи, которые успели приобрести не менее 40 лет стажа.
Люди с такой специальностью будут финансово обеспечены, даже если они не достигли указанного возраста. Судьи в отставке могут получить ежемесячное пожизненное денежное содержание