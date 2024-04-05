Кто имеет такие большие пенсии

Одни из крупнейших пенсионных выплат получают бывшие судьи. Они ежемесячно имеют не менее 100 тысяч гривен.

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Некоторые судьи имеют выплаты, которые достигают 200 тысяч гривен. Выйти на пенсию представители такой специальности могут в таком возрасте:

62 года – мужчины;

60 лет – женщины.

Почему такая большая пенсия

Для судей выплаты рассчитываются в отдельном порядке. Их минимальная пенсия равны 50% от суммы зарплаты на момент выхода на заслуженный отдых.

Также судьи имеют возможность накапливать 2% за каждый год работы, после приобретения 20 лет стажа. Например, если лицо работает 30 лет, ее процент составляет уже 70%. Исходя из этих расчетов, понимаем, что больше всего получают судьи, которые успели приобрести не менее 40 лет стажа.

Люди с такой специальностью будут финансово обеспечены, даже если они не достигли указанного возраста. Судьи в отставке могут получить ежемесячное пожизненное денежное содержание

Обратите внимание! Максимальная сумма пенсионных выплат судьи составляет 90% от их заработка на момент выхода на пенсию.