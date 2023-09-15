Пенсії у 2024 році: як змінюватиметься розмір виплат
15 вересня 2023, 13:18Читать новость на русском
Джерело:Ярослав Железняк
Уряд визначився з розміром прожиткового мінімуму, який заклали у бюджет-2024. Від цього залежатиме не лише розмір мінімальної пенсії, але й інших соцвиплат.
Пенсії у 2024 році
У зв'язку з переглядом прожиткового мінімуму, зростуть деякі соціальні виплати. Зокрема, йдеться про пенсію.
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Мінімальний розмір пенсійних виплат зросте з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Якщо пенсіонер отримав потрібну кількість стажу до свого 65-річчя, його пенсія буде зростати.