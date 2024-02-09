Якщо виплати не влаштовують: як збільшити розмір пенсії

Влада планує ввести бальну систему обчислення пенсій, яка має на меті збільшити виплати українців на 15 – 20%. Проте є 4 способи, які допоможуть отримувати більше грошей вже зараз.

Як збільшити пенсію

Фахівці АО "Юридичної компанії "АРЕС", пояснили, що розмір пенсії можна збільшити вже зараз. Для цього є 4 способи:

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Подати довідки про зарплату за 5 років до 30 червня 2000 року

Нині пенсії обчислюють, враховуючи зарплати після 1 липня 2000 року. Проте, якщо виплати особи були достатньо великими до цього періоду, вона може подати документи, які підтверджують її дохід за період 60 місяців до вказаної дати.

Завдяки такій заробітній платі може підвищитися загальний показник коефіцієнта заробітної плати особи, а отже, і підвищитися пенсія,

– повідомила юрист Владислав Зайцев.

Зарахувати періоди робочого стажу

Деколи, через неналежне заповнення трудової книжки, певні періоди роботи пенсіонера не зараховуються до загального стажу. Це звісно ж впливає на виплати особи. Якщо така ситуація склалася, її можна вирішити двома способами.

Перший – подати уточнювальну довідку з підприємства, де особа працювала. Другий – звернутися до суду з вимогою зобовʼязати Пенсійний фонд зарахувати відповідні періоди роботи до стажу,

– пояснив юрист.

Перейти на інший вид пенсії

Деякі пенсіонери мають право на одну із видів пенсій (за віком, по інвалідності, через втрату годувальника). У будь-який момент особа може змінити пенсію на вигіднішу, але для цього треба звернутися до ПФУ. До слова, при переході регулятор має застосовувати новий показник середньої зарплати за три попередні роки.

Судитися з ПФУ

Цей спосіб варто використовувати, коли права пенсіонера дійсно порушили в установі. Причини бувають різні – неправильно порахували виплати, не провели перерахунок пенсії за новими довідками про грошове забезпечення тощо. Проте варто пам'ятати, що судові процеси потребують фінансових витрат.