Скільки доведеться платити за місяць стажу
Зі зростанням мінімальної заробітної плати в Україні відповідно збільшився і мінімальний страховий внесок, який розраховується як 22% від мінімальної зарплати.
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Тобто, тепер для того, щоб трудова діяльність зараховувалася до загального стажу, з 1 січня доводиться платити 1 562 гривень щомісяця, а з 1 квітня 2024 року – 1 760 гривень.
Законом також визначено і максимальний розмір пенсійних внесків, який розраховується як 22% від 15-кратного розміру мінімальної заробітної плати:
- з 1 січня – 106 500 гривень х 22% = 23 430 гривень;
- з 1 квітня – 120 000 гривень х 22% = 26 400 гривень.
Що відомо про добровільні пенсійні внески
Усі громадяни України можуть взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Незалежно від того, працюють вони чи ні.
Правила сплати та зарахування добровільних пенсійних внесків наступні:
- Скільки платити і з якою періодичністю кожна людина визначає самостійно.
- Для зарахування повного місяця стажу розмір внеску має бути не меншим за мінімальний.
- До стажу зараховується той місяць, у якому гроші надійшли на рахунок ПФУ.