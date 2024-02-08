Сколько придется платить за месяц стажа
С ростом минимальной заработной платы в Украине соответственно увеличился и минимальный страховой взнос, который рассчитывается как 22% от минимальной зарплаты.
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То есть, теперь для того, чтобы трудовая деятельность засчитывалась в общий стаж, с 1 января приходится платить 1 562 гривен ежемесячно, а с 1 апреля 2024 года – 1 760 гривен.
Законом также определен и максимальный размер пенсионных взносов, который рассчитывается как 22% от 15-кратного размера минимальной заработной платы:
- с 1 января – 106 500 гривен х 22% = 23 430 гривен;
- с 1 апреля – 120 000 гривен х 22% = 26 400 гривен.
Что известно о добровольных пенсионных взносах
Все граждане Украины могут принять добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Независимо от того, работают они или нет.
Правила уплаты и зачисления добровольных пенсионных взносов следующие:
- Сколько платить и с какой периодичностью каждый человек определяет самостоятельно.
- Для зачисления полного месяца стажа размер взноса должен быть не меньше минимального.
- В стаж засчитывается тот месяц, в котором деньги поступили на счет ПФУ.