Без пенсії у 2025 році: хто більше не отримає свої виплати

У Кабміні хочуть оптимізувати використання бюджетних коштів. Цілком можливо, що це торкнеться і пенсійних виплат.

Хто не отримає пенсії

Деякі пенсіонери можуть втратити свої виплати у 2025 році. Про це мовиться у статті 41 проєкту держбюджету України.

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Кабмін пропонує забрати невикористані гроші з рахунків людей, які:

отримали статус переселенця до 24 лютого 2022 року, за умови, що на їхніх рахунках не відбувалося руху коштів протягом останніх 12 місяців;

отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року і не пройшли своєчасну ідентифікацію.

Після зняття грошей, пенсія вже не надходитиме на цей рахунок. Виключенням є випадки, коли на пенсійний банківський рахунок накладено арешт чи інше обтяження.

Зауважте! Цей законопроєкт ще не прийняли та не розглянуто у ВРУ, тому з часом він може змінитися.