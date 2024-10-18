Кто не получит пенсии

Некоторые пенсионеры могут потерять свои выплаты в 2025 году. Об этом говорится в статье 41 проекта госбюджета Украины.

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Кабмин предлагает забрать неиспользованные деньги со счетов людей, которые:

получили статус переселенца до 24 февраля 2022 года, при условии, что на их счетах не происходило движения средств в течение последних 12 месяцев;

получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли своевременную идентификацию.

После снятия денег, пенсия уже не будет поступать на этот счет. Исключением являются случаи, когда на пенсионный банковский счет наложен арест или иное обременение.

Обратите внимание! Этот законопроект еще не приняли и не рассмотрены в ВРУ, поэтому со временем он может измениться.