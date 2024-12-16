Як вийти на пенсію у 2025 році за відсутності необхідного стажу

Часто буває так, що деяким українцям для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році не вистачає кількох місяців страхового стажу. Вони можуть скористатися кількома варіантами, щоб вирішити цю проблему та отримати пенсію вчасно.

Що робити, якщо бракує стажу

Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році складає 32 роки як для чоловіків, так і для жінок, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Для тих, у кого недостатньо стажу, передбачено такі можливості:

Докупівля стажу. Перенесення пенсійного віку. Використання інших способів, які узгоджуються з ПФУ.

Ці заходи дозволяють забезпечити вихід на пенсію навіть за відсутності повного стажу.

Як добрати стаж

Якщо у 60 років людині бракує необхідного страхового стажу для виходу на пенсію, є кілька варіантів дій:

Очікування старшого віку

Якщо у 60 років стажу недостатньо, пенсію можна оформити у 63 роки (при наявності стажу від 22 до 31 року) або у 65 років (при стажі від 15 до 21 року). Продовження офіційної роботи

Робота дає можливість накопичити відсутній страховий стаж. Після досягнення 65 років пенсію буде призначено, якщо є мінімум 15 років стажу. Добровільна сплата страхових внесків ("докупівля" стажу)

Людина може укласти договір з Пенсійним фондом про добровільну сплату внесків. Мінімальний розмір внеску складає не менше 1 474 гривень на місяць (сума може змінюватися залежно від законодавства). Сплата проводиться за період, якого бракує, але не більше ніж за два роки. Державна соціальна допомога

Якщо у 65 років страхового стажу менше ніж 15 років, замість пенсії людина може отримати державну соціальну допомогу.

Вимоги до страхового стажу 2025

В Україні дійсно поступово зростають вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Це передбачено чинним законодавством і є частиною пенсійної реформи.

До 2028 року , для виходу на пенсію у 60 років , потрібно буде мати 35 років страхового стажу (у 2025 році – 32 роки, у 2026 – 33 роки, і так далі).

, для виходу на пенсію у , потрібно буде мати (у 2025 році – 32 роки, у 2026 – 33 роки, і так далі). Для виходу на пенсію у 63 роки вимоги також зростатимуть – потрібно буде мати від 25 до 35 років стажу , залежно від конкретного випадку.

вимоги також зростатимуть – потрібно буде мати від , залежно від конкретного випадку. Для тих, хто має 15–24 роки стажу, вихід на пенсію можливий у 65 років, і ці вимоги залишаться незмінними.

Зауважте! Таким чином, вимоги до стажу поступово підвищуються, щоб стимулювати громадян працювати довше й накопичувати достатній страховий стаж.