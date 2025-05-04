Порахуємо пенсію: скільки отримуватиме українець з 21 роком стажу
- Українець з 21 роком стажу вийде на пенсію після 60 років.
- Пенсія розраховується за формулою: пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу, де для 21 року стажу коефіцієнт дорівнює 0,21.
Українець, який має 21 рік стажу, зможе вийти на пенсію після 60 років. До того ж, розмір виплати буде нижчим за середній рівень.
Умови для виходу на пенсію у 2025 році
Право на призначення пенсії за віком визначають залежно від набутого страхового стажу при досягненні 60, 63 або 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Цьогоріч умови виходу на пенсію такі:
- 60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;
- 63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;
- 65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.
Яку пенсію отримуватиме українець з 21 роком стажу
Розмір виплат визначають для кожного пенсіонера індивідуально. Він залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої зарплати, з якої сплачувалися страхові внески. Нині пенсію можна вирахувати за єдиною формулою: пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.
Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.
У випадку з 21 роком стажу коефіцієнт вийде 0,21. Тому якщо за основу розрахунку брати середню зарплату 19 430 гривень, то 19 340 × 0,21 = 4 080 гривень.
Важливо! Розмір середньої зарплати за березень 2025 року за даними ПФУ становить 19 430 гривень.