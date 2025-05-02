Яка пенсія при зарплаті 20 тисяч гривень

Не останню роль грає і вік виходу на заслужений відпочинок, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Двері Пекіна відчинені, а США має "проявити щирість": які умови Китаю для перемовин щодо мит

Нагадаємо! Зараз українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років.

Для кожного віку встановлений свій мінімум стажу. Оскільки в умові не вказано який цей показник у конкретно взятої особи, спиратимемось на визначені мінімальні значення.

Аби піти на пенсію у 60 років цьогоріч необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Тоді при зарплаті 20 тисяч гривень, пенсія буде приблизно – 7 тисяч гривень.



Як впливає стаж на пенсію / Скриншот пенсійний калькулятор

Для виходу на пенсію у 63 років, в 2025 потрібно мати – 22 роки страхового стажу. Відповідно, за вказаних умов пенсія складає приблизно – 4,8 тисячі гривень.



Як впливає стаж на пенсію / Скриншот пенсійний калькулятор

Найменша кількість стажу необхідна для виходу на пенсію у 65 років – 15 років. При зарплаті в 20 тисяч гривень, пенсія виходить – 3,3 тисячі гривень.



Як впливає стаж на пенсію / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.