Сума не така, як очікуєш: яка буде пенсія, якщо пропрацював 42 роки
- При офіційному стажі 42 роки і доході 10 000 гривень, пенсія в 60 років складе близько 4,7 тисячі гривень.
- У 65 років, за таких умов, пенсійна виплата може зрости до приблизно 6,1 тисячі гривень.
Розмір пенсії залежить від стажу. Також при розрахунках грають роль сума доходу і вік особи.
Яка буде пенсія при офіційному стажі 42 роки?
Офіційний стаж – це той, який підтверджено документально, повідомляє 24 Канал.
Проведемо розрахунки, з урахуванням таких даних:
- набутий стаж 42 роки;
- дохід, який мала особа – 10 000 гривень;
- особа йде на пенсію на загальних умовах.
Важливо! Цьогоріч з 42 роками стажу можна вийти на пенсію, починаючи з 60 років.
У 60 років, пенсія, при вказаних умовах, буде приблизно – 4,7 тисячі гривень.
Яка буде пенсія в 60 при зарплаті 10 тисяч і стажі понад 40 років / Скриншот пенсійний калькулятор
В 63 роки пенсія, за таких даних, буде більшою. Сума складе орієнтовно – 5,6 тисячі гривень.
Яка буде пенсія в 63 при доході 10 тисяч і стажі понад 40 років / Скриншот пенсійний калькулятор
Найбільша виплата буде в 65 років. Пенсія складе приблизно – 6,1 тисячі гривень.
Яка сума пенсії в 63 при зарплаті 10 тисяч і стажі 42 роки / Скриншот пенсійний калькулятор
Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що потрібно знати про пенсію зараз?
Пенсія може збільшитись, завдяки спеціальним доплатам до пенсії. Зокрема, за віком. Така надбавка надається пенсіонерам старше 70 років, які мають пенсію менш як 10 340,35 гривні.
Аби вийти на пенсію, особа має набути достатньо стажу. В 2025 у 60 років буде достатньо – 32 років стажу, в 63 – 22 років стажу, в 65 – 15 років стажу, повідомляє ПФУ.