Сума не така, як очікуєш: яка буде пенсія, якщо пропрацював 42 роки

Розмір пенсії залежить від стажу. Також при розрахунках грають роль сума доходу і вік особи.

Яка буде пенсія при офіційному стажі 42 роки?

Офіційний стаж – це той, який підтверджено документально, повідомляє 24 Канал.

Проведемо розрахунки, з урахуванням таких даних:

набутий стаж 42 роки;

дохід, який мала особа – 10 000 гривень;

особа йде на пенсію на загальних умовах.

Важливо! Цьогоріч з 42 роками стажу можна вийти на пенсію, починаючи з 60 років.

У 60 років, пенсія, при вказаних умовах, буде приблизно – 4,7 тисячі гривень.



Яка буде пенсія в 60 при зарплаті 10 тисяч і стажі понад 40 років / Скриншот пенсійний калькулятор

В 63 роки пенсія, за таких даних, буде більшою. Сума складе орієнтовно – 5,6 тисячі гривень.



Яка буде пенсія в 63 при доході 10 тисяч і стажі понад 40 років / Скриншот пенсійний калькулятор

Найбільша виплата буде в 65 років. Пенсія складе приблизно – 6,1 тисячі гривень.



Яка сума пенсії в 63 при зарплаті 10 тисяч і стажі 42 роки / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що потрібно знати про пенсію зараз?