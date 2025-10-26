Сумма не такая, как ожидаешь: какая будет пенсия, если проработал 42 года

Размер пенсии зависит от стажа. Также при расчетах играют роль сума дохода и возраст лица.

Какая будет пенсия при официальном стаже 42 года?

Официальный стаж – это тот, который подтвержден документально, сообщает 24 Канал.

Проведем расчеты, с учетом таких данных:

приобретенный стаж 42 года;

доход, который имел лицо – 10 000 гривен;

лицо идет на пенсию на общих условиях.

Важно! В этом году с 42 годами стажа можно выйти на пенсию, начиная с 60 лет.

В 60 лет, пенсия, при указанных условиях, будет примерно – 4,7 тысячи гривен.



Какая будет пенсия в 60 при зарплате 10 тысяч и стаже более 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

В 63 года пенсия, при таких данных, будет больше. Сумма составит ориентировочно – 5,6 тысячи гривен.



Какая будет пенсия в 63 при доходе 10 тысяч и стаже более 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

Самая большая выплата будет в 65 лет. Пенсия составит примерно – 6,1 тысячи гривен.



Какая сумма пенсии в 63 при зарплате 10 тысяч и стаже 42 года / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что нужно знать о пенсии сейчас?