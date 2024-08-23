Пенсія понад 5 тисяч гривень: як отримати такі виплати

Особи, які ще не вийшли на пенсію, можуть подбати про свої майбутні виплати. Потрібно напрацювати високу середню зарплату, щоб отримати більше грошей.

Як розрахувати пенсію

Щоб розрахувати майбутні виплати, треба скористатися спеціальною формулою.

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Нагадаємо! Формула має такий вигляд: середня заробітна плата за останні 3 роки множиться на співвідношення власної зарплати до середньої, також на кількість років стажу та на 1%. Отриманий результат – це розмір майбутньої пенсії особи.

Відповідно пенсіонер зможе отримати виплати у розмірі 5 401,5 гривні, якщо його зарплата була середньою по Україні й він встиг напрацювати 35 років.

За останні три місяці середня пенсія українців зросла до 5 816 гривень. Попри це близько 26,14% осіб отримує виплати менш як 3 тисячі гривень.

Далі розподіл такий: