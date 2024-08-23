Як розрахувати пенсію
Щоб розрахувати майбутні виплати, треба скористатися спеціальною формулою.
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Нагадаємо! Формула має такий вигляд: середня заробітна плата за останні 3 роки множиться на співвідношення власної зарплати до середньої, також на кількість років стажу та на 1%. Отриманий результат – це розмір майбутньої пенсії особи.
Відповідно пенсіонер зможе отримати виплати у розмірі 5 401,5 гривні, якщо його зарплата була середньою по Україні й він встиг напрацювати 35 років.
За останні три місяці середня пенсія українців зросла до 5 816 гривень. Попри це близько 26,14% осіб отримує виплати менш як 3 тисячі гривень.
Далі розподіл такий:
- від 3 001 до 4 000 гривень – 17,32% осіб;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47%.