Як розрахувати пенсію

Щоб розрахувати майбутні виплати, треба скористатися спеціальною формулою.

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Нагадаємо! Формула має такий вигляд: середня заробітна плата за останні 3 роки множиться на співвідношення власної зарплати до середньої, також на кількість років стажу та на 1%. Отриманий результат – це розмір майбутньої пенсії особи.

Відповідно пенсіонер зможе отримати виплати у розмірі 5 401,5 гривні, якщо його зарплата була середньою по Україні й він встиг напрацювати 35 років.

За останні три місяці середня пенсія українців зросла до 5 816 гривень. Попри це близько 26,14% осіб отримує виплати менш як 3 тисячі гривень.

Далі розподіл такий: