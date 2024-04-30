Українці не вийдуть на пенсію у 60 років: у Мінсоцполітики пояснили чому
Джерело:Оксана Жолкович
Нині Уряд планує застосувати заходи, аби повернути українців з-за кордону. Зокрема це стосується діаспори та мігрантів, які потрібні для вирішення проблем у соціальній сфері.
Що сказали у Мінсоцполітики
Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, що українцям потрібно буде довше працювати, аби мати змогу забезпечити себе у старості. Нині співвідношення працюючих осіб до пенсіонерів становить 1:1.
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Нині важливим завданням для України залишається збереження трудової активності, адже забезпечувати майбутніх пенсіонерів буде дуже важко.
Ми розуміємо, що сьогоднішнє покоління повинно буде в старості довше працювати.
На думку керівниці Жолнович, важливо думати також про громадське здоров’я й застосовувати превентивні заходи для виявлення різних хвороб. Проте цього навряд чи вдасться досягти активним довголіттям, чи підвищенням народжуваності.
Тому міністерство хоче повернути українців з-за кордону, в тому числі й діаспору.
Як пройшла цьогорічна індексація
У 2024 році пенсії перерахували для 224,8 тисячі українців. Для цього вони звертались у такі установи:
- 161,6 тисячі осіб прийшли у відділення ПФУ;
- 46 тисячі пенсіонерів скористались послугами вебпорталу ПФУ;
- 31,5 тисячі – відділення АТ "Ощадбанк"
- 7,3 тисячі – електронний кваліфікований підпис "Дія. Підпис".
- 0,8 тисячі – завдяки даним Мінсоцполітики;
- 0,4 тисячі – дипломатичні установи за кордоном.