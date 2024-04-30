Українці не вийдуть на пенсію у 60 років: у Мінсоцполітики пояснили чому

Нині Уряд планує застосувати заходи, аби повернути українців з-за кордону. Зокрема це стосується діаспори та мігрантів, які потрібні для вирішення проблем у соціальній сфері.

Що сказали у Мінсоцполітики

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, що українцям потрібно буде довше працювати, аби мати змогу забезпечити себе у старості. Нині співвідношення працюючих осіб до пенсіонерів становить 1:1.

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Нині важливим завданням для України залишається збереження трудової активності, адже забезпечувати майбутніх пенсіонерів буде дуже важко.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Ми розуміємо, що сьогоднішнє покоління повинно буде в старості довше працювати.

На думку керівниці Жолнович, важливо думати також про громадське здоров’я й застосовувати превентивні заходи для виявлення різних хвороб. Проте цього навряд чи вдасться досягти активним довголіттям, чи підвищенням народжуваності.

Тому міністерство хоче повернути українців з-за кордону, в тому числі й діаспору.

Як пройшла цьогорічна індексація

У 2024 році пенсії перерахували для 224,8 тисячі українців. Для цього вони звертались у такі установи: