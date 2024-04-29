Чому можна втратити стаж

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який розвʼязує одразу декілька проблемних питань із призначенням пенсій, які виникли в українців через початок повномасштабної війни в Україні. Згідно з ним, до страхового стажу, при призначенні пенсії, в Україні не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року.

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Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади,

– йдеться у повідомлені.

Які ще нововведення передбачені

Водночас згідно з законопроєктом, спрощується механізм відновлення виплати пенсій для осіб з Криму. Скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду Росії.

Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в Україні. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вони є на руках). Підтверджень від Пенсійного фонду країни-агресора не потрібно,

– ідеться в поясненні.

І, на додаток, відтепер для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення. Для цього необхідно буде надати Пенсійному Фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.